Tuvalu Hükümeti, Tayvan ile İlişkilerin Devam Edeceğini Taahhüt Etti

Pasifik'teki ada ülkesi Tuvalu'da 26 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından başa gelen hükümet, Tayvan'la ilişkilerin devam edeceğini taahhüt etti.
Tuvalu'da, 26 Ocak'taki genel seçimlerin ardından bugün düzenlenen yemin töreniyle göreve başlayan Başbakan Feleti Teo hükümetinin önceliklerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Tayvan'la ilişkilere ve Avustralya ile imzalanan güvenlik anlaşmasına da yer verildi.
Tayvan'la ilişkilerin devamının taahhüt edildiği açıklamada, "Tuvalu, ilişkiyi güçlendirecek ve karşılıklı yarar sağlayacak fırsatları değerlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi yer aldı.
Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyan güvenlik anlaşmasına ilişkin ise, "anlaşmanın genel prensiplerinin" desteklendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu anlaşmadaki "şeffaflık ve istişare eksikliğine" de dikkat çekildi.
Açıklamada, anlaşmanın Tuvalu'nun egemenliğinin bütünlüğünü korumaya odaklanarak yeniden müzakere etmek istendiği belirtildi.
Tuvalu'da, 26 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yeni Başbakan, Feleti Teo olmuştu. Tayvan, Teo'nun kendileriyle diplomatik ilişkileri sürdüreceğini bildirmişti.
Avustralya ile güvenlik anlaşması
Kasım 2023'te Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile eski Tuvalu Başbakanı Kausea Natano arasında imzalanan ancak parlamento tarafından henüz onaylanmayan güvenlik anlaşması, Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyor.
Buna karşılık Avustralya, ekonomik kriz, doğal afetler, salgın ve askeri saldırı durumlarında Tuvalu'ya destek sağlayacak.
Çin-Tayvan anlaşmazlığı
Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.
Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
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