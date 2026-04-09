TÜYEK, Kudüs'ün Tarihi ve Kültürel Mirasını Gün Yüzüne Çıkaran Fezail-i Kudüs Serisini Başlattı

09.04.2026 08:20
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kudüs'ün tarihi ve kültürel mirasını ortaya koymak amacıyla Fezail-i Kudüs adlı yayın serisini başlattı. Serinin ilk eserleri Mescid-i Aksa'nın faziletlerini ele alan Teşviku'l-Müştak ve Cevami'u'l-Feza'il olarak yayımlandı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), Kudüs'ün tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla Fezail-i Kudüs adlı yeni yayın serisini başlattı. Açıklamaya göre, bu diziyle Kudüs'e dair entelektüel birikimin yeniden gündeme taşınması ve akademik çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor. Serinin ilk eserleri olarak Teşviku'l-Müştak ve Cevami'u'l-Feza'il yayınlandı, editörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Uzun üstlendi ve çeşitli uzmanlar katkıda bulundu.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, Kudüs'ün inanç, tarih ve medeniyet açısından önemini vurgulayarak, şehrin tüm İslam coğrafyasının kalbinin attığı yer olduğunu belirtti. Yılmaz, Kudüs'ün bugün vicdani bir mesele haline geldiğini ifade ederek, Osmanlı döneminde şehrin huzurlu yönetildiğini, ancak günümüzde Filistinlilerin mülteci durumunda olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın mahremiyetinin ihlal edildiğini kaydetti. Fezail-i Kudüs serisinin, kadim kaynakları günümüz okuyucusuyla buluşturarak Kudüs'ün özgürlüğüne katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Seri kapsamında, Kudüs'ün faziletleri, tarihi ve manevi önemini konu alan klasik eserler titiz akademik çalışmalarla hazırlanarak yayımlanacak. Yılmaz, bu eserlerin sadece yayın faaliyeti değil, aynı zamanda gelecekle bağ kurmayı sağlayan kültürel miras olduğunu vurguladı. Fezail-i Kudüs dizisinin ilk eserleri olarak Cevami'u'l-Feza'il ve Teşviku'l-Müştak okurla buluştu, bu eserlerde Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahre'nin faziletleri detaylıca ele alınıyor. Seride ayrıca İmadüddin el-İsfahani'nin el-Fethu'l-Kussi ve Abdülgani en-Nablusi'nin seyahatnamesi gibi önemli eserlerin yayınlanması planlanıyor, 2027'de ise el-Ünsü'l-Celil adlı iki ciltlik eserin yayımlanması hedefleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Edebiyat, Türkiye, Kültür, Güncel, Kudüs, Son Dakika

