Tuz Gölü'nde Turizm Çalışmaları Devam Ediyor

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü'nde turizm odakları çalışmalar devam ediyor.

Aksaray Vali Yardımcıları Turan Soğukoluk ile Mustafa Duruk, Eskil Kaymakamı Harun Uzar ve Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Tuz Gölü'nde incelemede bulundu.

Zavlak, yaptığı açıklamada, ilçedeki turizm çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tuz Gölü çevresinde ilçeye yerli ve yabancı turist getirecek çalışmalar yapıldığını aktaran Zavlak, "Biz bu değeri en iyi şekilde değerlendirmek ve turizmle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla 'Tuz Gölü Obası' adını verdiğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, burayı sadece yaz aylarında değil, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir cazibe merkezi haline getirmek." ifadesini kullandı.