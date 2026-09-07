Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: 50 bin kişiyi evsiz bırakmayanlarla siyaset yapacağım

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) imar hakkı transferine ilişkin 5 yıl boyunca denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek, "'50 bin insanı evsiz bırakmak mı parti mi?' dendiğinde ben 50 bin insanı evsiz bırakmayanlarla beraber siyaset yapmayı seçtim. 2,5 yılda ceza hukuku ile imar planı yapmayı birbirinden ayıramayan bir yönetimin yanında olma şansım yoktu. Sokakta da gezeceğim, seçmene de gideceğim ve o gönülleri yeniden fethedeceğim." dedi.

Tuzla Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısında konuşan Bingöl, İBB'nin imar hakkı transferindeki rolüne ve 12 Haziran tarihli teftiş raporuna ilişkin eleştirilerde bulunarak, süreçte 50 bin kişinin mağduriyet riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bingöl, AK Parti'ye geçiş kararının gerekçesini anlattı.

Göreve geldikten sonra bazı usule aykırı idari işlemler tespit ettiklerini ve derhal durdurduklarını vurgulayan Bingöl, İBB'nin bu konudaki denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediğini dile getirdi.

Bingöl, 2019-2024 yılları arasında emsal transferine ilişkin 48 başvuru yapıldığını ancak bu 48 başvuruya ilişkin İBB'nin teftiş başlatmadığını ve savcılığa gerekli evrakı sunmadığını anlattı.

İBB'nin 12 Haziran tarihli teftiş raporundaki verilerin ise Tuzla Belediyesi tarafından İBB'ye verilen bilgilerden oluştuğunu dile getiren Bingöl, "İBB'nin kendiliğinden koyduğu bir tane veri olmadığını" söyledi.

İmar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğini ifade eden Bingöl, "Tuzla Belediye Başkanı olarak çok net söylüyorum, imar hakkı transferine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe geçit vermediğim gibi, İBB dahil olmak üzere tüm kurumlara konuyu bildiren benim." dedi.

Bingöl, vatandaşların 2 yıldır iskan alamadığını, bazı kişilerin şantiye elektriği kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben İBB ile görüşüp 'Teftiş raporundan önce gelin 50 bin insanı kurtaralım, sonra teftiş raporuyla ceza hukukunun gereğini yerine getirin.' dedim. Ancak 5 sene boyunca bu duruma göz yumup insanların evsiz kalmasına vesile olamazsınız. Teftiş raporunun 5. maddesi 'Tuzla Belediyesi yıkımı yapmazsa İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 3 ay sonra yıkımı kendisi yapsın.' demektedir. Dolayısıyla 50 bin insanın aboneliklerinin iptal edilme riski hala ortadadır, belge buradadır. 50 bin insanı evsiz bırakmak mı, parti mi?" dendiğinde ben 50 bin insanı evsiz bırakmayanlarla beraber siyaset yapmayı seçtim. 2,5 yılda ceza hukuku ile imar planı yapmayı birbirinden ayıramayan bir yönetimin yanında olma şansım yoktu. Sokakta da gezeceğim, seçmene de gideceğim ve o gönülleri yeniden fethedeceğim."

"İnşallah bu sorunu tarihe gömeceğiz"

Siyasi linç korkusuyla yapması gerekenlerden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Bingöl, "Tuzla'da 50 bin komşumuzun yapıları hala risk altındadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla toplantılarımız devam ediyor, inşallah bu sorunu tarihe gömeceğiz. Emsal transferinden dolayı mağdur olan, şantiye elektriği kullanan vatandaşlarımızın yanına ben gittim. Benim ciğerim yanıyor. Mağduriyetin nasıl çözüleceğine dair bir öneriniz var mı?" ifadelerini kullandı.

Bingöl, vatandaşın evsiz kalması pahasına geçmiş döneme vurmak isteyen bir iradeyle aynı safta durmayacağını vurgulayarak, imar planının askıdan indirilmesi eleştirilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Çözüme bir gün kala İBB, teftiş raporunu Tuzla Belediyesine tebliğ edip 'Teftiş raporu gelsin, tekrar değerlendireceğim.' şeklinde yazı gönderirse, Tuzla Belediyesi de o imar planını geri çekmek zorunda kalır. Hem çözümsüzlüğün sebebi olup hem de hesabını sormaya çalışıyorsunuz. Seçimlerden sonra nasıl eşit ve adil hizmet verdiysek bundan sonra da devam edeceğiz. Ulaşım sorununu da emsal transferi sorununu da çözeceğiz. Bir daha her kim Tuzlalıların evini yıkmak, aboneliklerini iptal etmek veya siyasi hırslarla insanları evsiz bırakmak isterse karşısında beni bulur."

Tuzla Belediyesinin tüm Tuzlalıların belediyesi olduğunu vurgulayan Bingöl, "Tuzla Belediyesi; AK Partililerin, CHP'lilerin, MHP'lilerin, DEM Partililerin ve tüm Tuzlalılarındır. Kapımız herkese açıktır. Ben aldığım karardan dolayı haklıyım. Vatandaşlarımız manipülasyona gelmemelidir." diye konuştu.