Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kurban Bayramı'nı Personeliyle Kutladı

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Bingöl, "Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Hem ana hizmet binasında hem de dış birimlerde görev yapan personeli ziyaret eden Bingöl, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm ekibe teşekkür etti. Bayramlaşma turuna belediye hizmet binası dışında yer alan birimlerle başlayan Bingöl, ilk olarak Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ardından Dayanışma Çarşısı ve Ulaşım Hizmetleri Otobüs Garajı'na geçen Bingöl, burada çalışmalarına devam eden personelle sohbet etti. Ziyaretlerine Makine İkmal Bakım Onarım Atölyesi ile devam eden Bingöl, son olarak diğer dış birimlerde görev yapan çalışanlarla bayramlaştı.

"Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Kurban Bayramı'nın toplumda dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği özel günler olduğuna dikkat çeken Başkan Bingöl, "Bayramlar, sevginin, saygının, hoşgörünün ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı zamanlardır. Bu kutsal günler vesilesiyle birbirimizi daha iyi anlayacak, paylaşmayı çoğaltacak ve toplumsal bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Tuzla Belediyesi olarak, her bir çalışanımızın emeğiyle komşularımıza hizmet ediyoruz. Bu bayramda da büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm mesai arkadaşlarımın ve kıymetli Tuzlalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.