Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılan ödemeleri açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılan ödemeleri açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti\'ne yapılan ödemeleri açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, gençlik çalıştayında yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılan 4,5 milyon liralık ödemeyi açıkladı ve protokolün iptal edildiğini belirtti.

02.09.2024 14:10  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'Tuzla Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Eren Ali Bingöl, İlim Yayma Cemiyeti'ne AKP'li önceki yönetim döneminde 4,5 milyon lira ödendiğini belirterek,  "Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. İlim Yayma Cemiyeti ile olan protokolü iptal ettik" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti'nden binaları boşaltmasını istemişti. Kamu kaynakları kullanılarak yapılan kiralama işinin maliyeti de ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaklaşık 10 yıldır cemiyete tahsis edilen iki bina için belediye bütçesinden 4,5 milyon lira ödendiğini açıkladı. Açıklama, Eren Ali Bingöl'ün ilçede gençlerle birlikte katıldığı 'Tuzla Senin Çalıştayı'nda geldi. Üniversiteli gençlerin ülke genelinde öğrencilerin barınma ve yurt konusundaki sorularına yanıt veren Eren Ali Bingöl, belediyenin yeni bir yurt için girişimlerde bulunacaklarını da müjdeledi.

Gençlik Buluşması'nda konuşan Eren Ali Bingöl, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. Parayı senin adına, bütün Tuzlalılar adına Tuzla Belediyesi ödüyor ama yönetiminde Tuzla Belediyesi yok. Bu İlim Yayma Cemiyeti ile olan protokolü iptal ettik. Kiraladığımız alanlara ilişkin de zaten kira sözleşmesinin sonuna gelmiştik. Dedik ki, 'Biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Şimdi bir yurt arıyoruz. Yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz.'

"Senin belediyen bir vakfın, cemiyetin kirasını ödüyor"

Şu çok üzücü bir şey; şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın, cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli."

Kaynak: ANKA

Eren Ali Bingöl, Gençlik, Tuzla, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılan ödemeleri açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:55:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti'ne yapılan ödemeleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement