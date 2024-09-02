Tuzla Belediye Başkanı İlim Yayma Cemiyeti\'ne yapılan ödemeleri açıkladı

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'Tuzla Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Eren Ali Bingöl, İlim Yayma Cemiyeti'ne AKP'li önceki yönetim döneminde 4,5 milyon lira ödendiğini belirterek, "Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. İlim Yayma Cemiyeti ile olan protokolü iptal ettik" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti'nden binaları boşaltmasını istemişti. Kamu kaynakları kullanılarak yapılan kiralama işinin maliyeti de ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaklaşık 10 yıldır cemiyete tahsis edilen iki bina için belediye bütçesinden 4,5 milyon lira ödendiğini açıkladı. Açıklama, Eren Ali Bingöl'ün ilçede gençlerle birlikte katıldığı 'Tuzla Senin Çalıştayı'nda geldi. Üniversiteli gençlerin ülke genelinde öğrencilerin barınma ve yurt konusundaki sorularına yanıt veren Eren Ali Bingöl, belediyenin yeni bir yurt için girişimlerde bulunacaklarını da müjdeledi.

Gençlik Buluşması'nda konuşan Eren Ali Bingöl, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. Parayı senin adına, bütün Tuzlalılar adına Tuzla Belediyesi ödüyor ama yönetiminde Tuzla Belediyesi yok. Bu İlim Yayma Cemiyeti ile olan protokolü iptal ettik. Kiraladığımız alanlara ilişkin de zaten kira sözleşmesinin sonuna gelmiştik. Dedik ki, 'Biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Şimdi bir yurt arıyoruz. Yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz.'

"Senin belediyen bir vakfın, cemiyetin kirasını ödüyor"

Şu çok üzücü bir şey; şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın, cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli."