Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den "Sıfır Atık" Çağrısı

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kent genelindeki ambalaj atığı konteynerlerinin sayısını iki katına çıkardı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede günlük yaklaşık 400 ton çöp toplandığını, bunun yarısını ambalaj atıklarının oluşturduğunu belirterek, tüm ilçe sakinlerini ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme destek vermeye çağırdı.

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kent genelindeki ambalaj atığı konteynerlerinin sayısını iki katına çıkardı. Çalışmayla birlikte geri dönüşüm kapasitesinin artırılması ve ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

"Günlük 200 ton ambalaj atığını geri dönüşümde kullanamıyoruz"

Bingöl, "Kıymetli Tuzlalı komşularım, Tuzlamızda günlük 400 ton çöp topluyoruz. Topladığımız çöplerin aslında yarısı ambalaj atığı. Günlük 200 ton ambalaj atığını geri dönüşümde kullanamıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müz, göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi çalışmalar ortaya koyarak ambalaj atığı konteyner sayısını iki katına çıkardı" dedi.

Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bingöl, "Ambalaj atığı konteynerlerine; kağıt-karton, plastik, cam, metal ve kompozit atıkları ayrıştırmadan atabilirsiniz. Yapmamız gereken şey çok basit; evsel atıklarla ambalaj atıklarını birbirinden ayırmak" çağrısında bulundu.

"TuzlAtık" uygulaması, çağrı merkezi ve online kanallar

Vatandaşların konteynerlerin konumlarına "TuzlAtık" mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğini belirten Bingöl, uygulama aracılığıyla elektronik atık ve evsel atık yağların toplanması için de başvuru yapılabildiğini dile getirdi. 444 0 906 numaralı çağrı merkezi ve online kanallar üzerinden de belediyeye ulaşılabileceğini kaydeden Bingöl, tüm Tuzlalıları ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme destek vermeye davet etti.