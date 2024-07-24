Tuzla Belediyesi, 'Beslenme Saati' projesini uygulamaya başlıyor - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi, 'Beslenme Saati' projesini uygulamaya başlıyor

Tuzla Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' projesini ilçede uygulamaya başlayacak. Proje kapsamında çocukların okullardaki beslenme ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanacak.

24.07.2024 10:38
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' projesini ilçede uygulamaya başlayacak. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik ile bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da yoksulluk çocukların kaderi olmayacak" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, çocukların okullardaki beslenme ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanması için hayata geçirecekleri projeleri duyurdu. Kadınların hazırladıkları yemeklerle öğrencilerin beslenmesinin hazırlanacağı proje kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğine de katkıda bulunması hedefleniyor.

Projenin detaylarını geçen gün bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl duyurdu. Çalık'ı ziyareti sırasında Beslenme Saati projesi hakkında bilgi alan Bingöl, "Beylikdüzü'nden ülkemize yayılan 'Beslenme Saati'ni Tuzla'ya taşımak için yol haritası belirledik. Çocuklarımız için her daim ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Projenin içeriğine ilişkin konuşan Bingöl, "Bir Belediye'nin en temel işlevlerinden bir tanesinin mutlak suretle çocuklarımızın beslenmesi olduğunu biliyoruz. Alan elin veren elin görmediği bir şekilde olması en önemli iş. Dolayısıyla gurur duyduk, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"Hiçbir çocuk kızgınlık ve yoksulluk duygusuyla büyümesin"

Murat Çelik ise "Bizim hassasiyetimiz çocuk. Çocuğa gerekli yatırım yapılırsa bu memleketin geleceği kurtulur. Hiçbir çocuk kızgınlık ve yoksulluk duygusuyla büyümesin diye biz bu projeyi hayata geçirdik. Annelerin feryatlarını, çocuklarına hiçbir şey veremeyen, 'hiç yoktan iyidir' diyerek pet şişesine musluktan su doldurup veren o annenin omuzlarındaki ağırlığı hissettik. Tuzla'da da hayata geçecek olması bizi onurlandırır" açıklamasında bulundu.

Yemekleri anneler hazırlayacak

Projeye göre, ilçede yaşayan kadınlar tarafından hazırlanacak yemekler, okullarda öğrenim gören çocuklara sunulacak. Bu girişim, hem çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamayı hem de ev ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi, 'Beslenme Saati' projesini uygulamaya başlıyor - Son Dakika

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