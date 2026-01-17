Tuzla Belediyesi'nin Düzenlediği Halk Buluşmaları Devam Ediyor

İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi'nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, belediye binasında gerçekleşti. Buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, belediye binasında gerçekleşti. Yoğun ilginin gösterildiği programda Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Bingöl, kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeler başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşların ilettiği talepleri not aldı. Toplantıda dile getirilen görüş ve önerilerin, belediyenin hizmet planlamasında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tuzla Belediyesi'nin halk buluşmaları daha önce Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve çeşitli mahalle merkezlerinde gerçekleştirilmişti. Belediye yetkilileri, bu toplantıların katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda düzenlendiğini ve vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını belirtti.

"Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak, "Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz. Belediyemize gelen kıymetli komşularımız ile birebir görüşerek öneri, fikir ve beklentilerini dinledik. Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinliyor, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Halk buluşmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğiz" dedi.

Tuzla Belediyesi, iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını, halk buluşmalarının ise ilerleyen dönemde de devam edeceğini bildirdi.