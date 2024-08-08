Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park\'ta Doğa İle Buluşturdu

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, Yaşlılar Merkezi aracılığıyla ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları Mercan Park'ta doğa ile buluşturdu. Aralarında emeklilerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişi, yoga yapmanın keyfini çıkarırken sosyalleşme imkanı buldu.

Tuzla Belediyesi, yaş almışları Yaşlılar Merkezi aracılığıyla Mercan Park'ta doğa ile buluşturdu. Programa katılan vatandaşlar, profesyonel bir eğitimci ile nefes egzersizleri yapıp, yeni arkadaşlar edindi.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da yaşayan yaşlılarımızın sosyal yaşantılarını desteklemek ve onlara doğa ile iç içe olma fırsatı sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Onların yüzlerinde gülümseme görmek, bize büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Etkinliğe katılanlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

- Hatice Ermutlu(78): "Ben Tuzla'ya geleli 6 sene oldu ve bu parka ilk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Bizlere bu önemi verdiğiniz ve güzel imkanlar sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün parkı güzel bir şekilde dolaştık, ardından spor yaptık. Nefes alabildik, çok güzel geldi."

-Okan Koşer(78): "Bir buçuk senedir Tuzla'da yaşıyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanını ve tüm ekibini tebrik ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel şeyler olacağına inanıyorum çünkü bu konuda oldukça heyecanlısınız. Bugünkü çalışma çok keyifli geçti, iyi ki katılmışım."