Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park'ta Doğa İle Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park'ta Doğa İle Buluşturdu

Geniş Video İzle

Tuzla Belediyesi, Yaşlılar Merkezi aracılığıyla ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları Mercan Park'ta doğa ile buluşturdu. Aralarında emeklilerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişi, yoga yapmanın keyfini çıkarırken sosyalleşme imkanı buldu.

08.08.2024 17:34  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, Yaşlılar Merkezi aracılığıyla ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları Mercan Park'ta doğa ile buluşturdu. Aralarında emeklilerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişi, yoga yapmanın keyfini çıkarırken sosyalleşme imkanı buldu.

Tuzla Belediyesi, yaş almışları Yaşlılar Merkezi aracılığıyla Mercan Park'ta doğa ile buluşturdu. Programa katılan vatandaşlar, profesyonel bir eğitimci ile nefes egzersizleri yapıp, yeni arkadaşlar edindi.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da yaşayan yaşlılarımızın sosyal yaşantılarını desteklemek ve onlara doğa ile iç içe olma fırsatı sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Onların yüzlerinde gülümseme görmek, bize büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Etkinliğe katılanlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

- Hatice Ermutlu(78): "Ben Tuzla'ya geleli 6 sene oldu ve bu parka ilk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Bizlere bu önemi verdiğiniz ve güzel imkanlar sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün parkı güzel bir şekilde dolaştık, ardından spor yaptık. Nefes alabildik, çok güzel geldi."

-Okan Koşer(78): "Bir buçuk senedir Tuzla'da yaşıyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanını ve tüm ekibini tebrik ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel şeyler olacağına inanıyorum çünkü bu konuda oldukça heyecanlısınız. Bugünkü çalışma çok keyifli geçti, iyi ki katılmışım."

Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park\'ta Doğa İle Buluşturdu
Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park'ta Doğa İle Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi, Yaşlıları Mercan Park'ta Doğa İle Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement