Tuzla'da, 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin Tuzla'daki 2 ikamete ve araca operasyon düzenlendi.
Buradaki aramalarda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da 150 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?