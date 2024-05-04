Tuzla'da 8 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Tuzla'da 8 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Tuzla\'da 8 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Tuzla'da yapılan bir operasyonda, kasasında 8 ton kaçak midye bulunan bir tır ele geçirildi. Tır sürücüsüne, kaçak midyeleri naklettiği gerekçesiyle 26 bin 242 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler, doğal yaşama kazandırılmak üzere denize bırakıldı.

04.05.2024 16:35
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Tuzla'da, kasasında 8 ton kaçak midye ele geçirilen tırın sürücüsüne 26 bin 242 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şifa Mahallesi'ndeki tırın kasasında yapılan aramada, "kara kıllı midye" diye tabir edilen, 400 çuval içinde yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.G'ye, Su Ürünleri Kanunu'nun "kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakletmek" maddesi uyarınca 26 bin 242 lira ceza verildi.

Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.

Bu arada operasyonda, ekiplerce tek seferde en fazla midyenin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Tuzla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da 8 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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