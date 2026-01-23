Tuzla'da Çocuklar Ara Tatilde Sporla Buluştu - Son Dakika
Tuzla'da Çocuklar Ara Tatilde Sporla Buluştu

23.01.2026 11:59  Güncelleme: 13:00
Tuzla Belediyesi, 'Ara Tatil Spor Şenliği'nde 5–14 yaş arası yaklaşık 500 çocuğa spor ve eğlence dolu bir gün yaşattı. Etkinlikte geleneksel oyunlar ve yarışmalar yer alırken, çocuklar fair-play ruhu içinde mücadele etti.

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Ara Tatil Spor Şenliği"nde 5–14 yaş arası yaklaşık 500 çocuk, çeşitli yarış ve oyunlarla tatilin keyfini çıkardı.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen "Ara Tatil Spor Şenliği", yarıyıl tatilinde çocukları spor ve eğlenceyle buluşturdu. Evliya Çelebi Ortaokulu İBB Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 5–14 yaş arası yaklaşık 500 çocuk takım halinde yarışarak hem spor yaptı hem de tatilin keyfini çıkardı. Koordinasyon parkur yarışı, halat çekme, çuval giyme, çanak taşıma yarışması, bayrak koşu yarışması gibi geleneksel oyunların yer aldığı şenlikte çocuklar, fair-play ruhu içinde mücadele etti.

"Spor, çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayan en güçlü araçlardan biri"

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, çocukların enerjisinin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, "Tüm çocuklarımız çok harikaydı, çok enerjikti. Bu alanlarda sizlerle buluşmak bizleri de mutlu ediyor. Spor sadece bedeni değil, ruhu da güçlendiriyor; çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayan en güçlü araçlardan biri. Bu anlayışla sporu ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz. Değerli velilerimizi de Tuzla Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik spor etkinliklerine davet ediyorum. Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün selam ve sevgilerini de sizlere iletmek isterim" diye konuştu.

"Yaklaşık 500'ün üzerinde katılımla çok keyifli bir gün yaşanıyor"

Etkinlikte sürpriz bir konuk da yer aldı. 80 yaşında olmasına rağmen maraton ve yarı maraton koşularına katılan Ahmet Poyraz, çocuklarla bir araya gelerek, sporun her yaşta mümkün olduğuna dikkat çekti. Ahmet Poyraz, "Bu çocukları böyle görünce gençliğime gittim. Bizim zamanımızda ne top vardı ne saha. Mahalle aralarında kağıtlardan top yapıp oynardık. Şimdi çocukların bu imkanlara sahip olması çok güzel. Belediyemize spora verdiği önem için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik alanında çocuklara rehberlik eden Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri personeli Mustafa Karakoca ise Ara Tatil Spor Şenliği'nin beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli geçirmesi, sporu sevmesi ve aktif olması için bu tür organizasyonları sürdürüyoruz. Bugün yaklaşık 500'ün üzerinde katılımla çok keyifli bir gün yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan 13 yaşındaki Ayşegül Özdemir de yarışmalarda çok eğlendiğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdiğini söyledi.

Ödüllerin ve hatıra belgelerinin verilmesiyle sona eren etkinlikte, çocuklar ve aileler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Tuzla Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik spor ve sosyal etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

