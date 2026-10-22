Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın 8 noktadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın 8 noktadan müdahaleyle söndürüldü

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katını saran alevler, itfaiyenin 8 noktadan yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü; polis cadde giriş çıkışlarında trafiği kontrollü sağladı.

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir kısmının depo olarak kullanıldığı ve bazı atıl malzemelerin de bulunduğu öğrenilen alanın bir bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede çatı katının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin zaman zaman iki metreye ulaştığı yangını söndürmek için ekipler 8 noktadan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Bu sırada polis çevrede güvenlik önlemi alırken, caddeye giriş çıkış noktalarında yaya ve araç trafiği kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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