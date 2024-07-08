Tuzla'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Güncel

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Teperön Mahallesi ile Gebze Balçık Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının buğday tarlaları ve fabrikaların bulunduğu alana sıçramaması için havadan ve karadan yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.