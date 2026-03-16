Tuzla'da Gecekonduda Yangın

Tuzla'da bitişik nizam 2 gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'ta bulunan bitişik nizam 2 gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri sokakta önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında gecekondularda hasar oluştu.
