Tuzla'da İntikam Cinayeti: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Tuzla'da İntikam Cinayeti: 3 Şüpheli Gözaltında

Tuzla\'da İntikam Cinayeti: 3 Şüpheli Gözaltında
14.06.2025 14:31
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Tuzla'da bir iş yerinde vurulan Ahmet Kızılkaya'nın intikam amacıyla öldürüldüğü belirlendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL TUZLA'da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ahmet Kızılkaya(49)'nın 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 yıl önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine Kurban Bayramı arifesinde cinayeti işledikleri öğrenildi. Cinayeti kabul eden şüpheliler "Aramızda husumet vardı" dedi.

Yayla mahallesinde 4 Haziran saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği bir dükkanda silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler Ahmet Kızılkaya'yı sırtından 3 kurşunla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerine motosikletle geldiklerini gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

İNTİKAM CİNAYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin 3 yıl önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi. 9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya'nın oğlu Ferdi Kızılkaya'nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu'yu tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K(23)., Ercan K.(33) ve onlara yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Enes Ö. yakalandılar. Polis şüphelilerin kardeşlerinin intikamını almak için 3 yıl önce cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtikleri belirlendi. 3 yıl sonra yine bir Kurban Bayramı Arifesinde Ahmet Kızılkaya'yı takip eden şüphelilerin olayı gerçekleştikleri öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP "ARAMIZDA HUSUMET" VARDI DEDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin intikam cinayeti iddiaları kabul etmedikleri "Aramızda bir husumet vardı. Cinayeti bu nedenle işledikö dedikleri öğrenildi. Şüphelilerden İsmet K.'nın olayda silah kullandığı Ercan K.'nın ise olay yerine geldikleri motosikleti kullandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da İntikam Cinayeti: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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