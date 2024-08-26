Tuzla'da İş Yerinde Yangın: 2 Köpek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tuzla'da İş Yerinde Yangın: 2 Köpek Hayatını Kaybetti

Tuzla\'da İş Yerinde Yangın: 2 Köpek Hayatını Kaybetti

Tuzla'da polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, depoda bulunan 2 köpek hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni ise incelemeler sonucunda belirlenecek.

26.08.2024 22:03
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TUZLA'da polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda bulunan 2 köpek öldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Şeker Sokak'ta bulunan polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Depo bölümünden çıkan alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında depoda bulunan iki köpek öldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

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