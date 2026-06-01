Tuzla'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi TEM bağlantı yolunda Fatih Yılmaz'ın kullandığı 34 FA 0727 plakalı otomobil, Orhanlı Gişeleri'ne girdiği sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alırken, sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
