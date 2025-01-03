Tuzla'da Moloz Yığınları ve Su Birikintileri Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Tuzla'da Moloz Yığınları ve Su Birikintileri Sağlığı Tehdit Ediyor

Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde aylarca temizlenmeyen moloz yığınları ve su birikintileri, çevre ve halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Mahalle sakinleri, Tuzla Belediyesi'ne duruma müdahale etmesi için çağrıda bulunuyor.

03.01.2025 19:55
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Tuzla'da moloz dağları ve su birikintileri halkın sağlığını tehdit ediyor

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İSTANBUL - Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde aylardır temizlenmeyi bekleyen moloz yığınları, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına yönelik tehdit oluşturuyor. Tuzla Belediyesi duruma tepkisiz kalırken mahalle sakinleri yardım istiyor.

Moloz yığınları ve su birikintileri sağlık tehdidi oluşturuyor

Orhanlı Mahallesi'nde farklı noktalarda birikmiş molozların arasında oluşan su birikintileri, çevrede enfeksiyon riski oluşturuyor. Özellikle yağışlı havalarda büyüyen bu su birikintileri, sinek ve diğer haşerelerin üremesine neden oluyor. Vatandaşlar, çocuklarının bu alanlarda oyun oynamaya çalıştığını ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Tuzla Belediyesi'nin şimdiye kadar hiçbir çalışma yapmadığı ise dikkat çekti.

"Tuzla Belediyesi duruma duyarsız"

Mahalle sakinlerinden Sevda Yiğit, "Molozları gece atıyorlar, çocuklarımız kapının önünde duruyor. Buralar çok kötü halde. Çok kişileri uyardık ama dinlemiyorlar. Geceleyin geliyorlar. Geceleyin arabalarından boşaltıyorlar buralara. Halimiz çok kötü. Yardım istiyoruz. Buraların temizlenmesini istiyoruz çocuklarımız için" dedi.

Ayten Aytekin ise, "Çoluklar gidiyor üstünü başını batırıp geliyorlar. Hastalık kapıyor. Ağızlar, yüzleri yara oluyor. Yetkililerden temizlemenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinde Tuğba Korkmaz, "Burada çocuklarımız oynuyor, hasta oluyor. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Çocuklar top oynuyor. Enfeksiyon kapıyor, mikrop kapıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Moloz Yığınları ve Su Birikintileri Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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