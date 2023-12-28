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Tuzla'da motosikletli çifte baltalı saldırı girişimi - Son Dakika
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Tuzla'da motosikletli çifte baltalı saldırı girişimi

Tuzla'da motosikletleriyle seyir halindeki çifte, kendilerini sıkıştıran otomobilin sürücüsü tarafından baltalı saldırı girişiminde bulunuldu. Sürücü ile çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olay kask kamerası tarafından kaydedildi.

Tuzla\'da motosikletli çifte baltalı saldırı girişimi
28.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:24
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Tuzla'da motosikletleriyle seyir halindeki çifte, kendilerini sıkıştıran otomobilin sürücüsü tarafından baltalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 24 Aralık Pazar saat 00.15'te Ramazan T. ve kız arkadaşı Yağmur Ö. motosikletleri ile Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde ilerliyordu.

Bu esnada ara sokaktan caddeye çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen 34 BE 1058 plakalı otomobilin sürücüsü, Yağmur Ö'nün kullandığı motosikleti sıkıştırdı. Sürücü ile Yağmur Ö. arasında çıkan sözlü tartışmaya Ramazan T. de müdahil oldu.

Tartışmanın büyümesiyle araçtan inen sürücü ile yanındaki arkadaşı, motosikletli çiftin üzerine yürüdü. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Ardından otomobil sürücüsü aracından aldığı balta ile Ramazan T. ve Yağmur Ö'ye saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı anı kask kamerasında

Öte yandan yaşananlar Ramazan T'nin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin Yağmur Ö'nün kullandığı motosikleti sıkıştırması, sürücü ile sözlü tartışma yaşanması ve Ramazan T'nin olaya müdahil olmasıyla başlayan kavga anları yer aldı.

Kaynak: AA
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Aralık, Tuzla, Saldırı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da motosikletli çifte baltalı saldırı girişimi - Son Dakika
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