Tuzla'da Park Halindeki Tırda Yangın

Tuzla'da, park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şifa Mahallesi'nde park halinde bulunan taş yünü yüklü tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
