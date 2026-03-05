"Pigment 959" Sergisi, Tuzla'da Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - Tuzla'da, Dünya Ressamlar Günü dolayısıyla açılan "Pigment 959" sergisi, Akademi Sanat öğrencilerinin yaklaşık 80 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Rumeli Kültür Merkezi'nde 10 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, farklı teknik ve sanat anlayışlarının bir araya geldiği kapsamlı bir içerik sunuyor.

"Pigment 959" sergisi, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan eserler, rölyef çalışmaları, alçı uygulamaları, yağlı boya, akrilik boya gibi geleneksel ve modern tekniklerle üretilen çalışmalardan oluşuyor. Ayrıca minyatür çalışmaları, röprodüksiyon eserler ve özgün tasarımlar da sergide yer alıyor."

Öğrenciler, sanat tarihine referansla hazırladıkları eserlerde; Edvard Munch'un "Çığlık" eseri, Pablo Picasso'nun "Guernica" tablosu, Amedeo Modigliani'nin portre anlayışı ve "Sokrates'in Savunması" gibi klasik kompozisyonları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumladı.

"Sanatla nefes alan nesiller daha özgür olur"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sanatın toplum için önemini vurgulayarak, "Sanatın olduğu yerde umut vardır. Sanatın olduğu yerde özgürlük vardır. Sanat bir toplum için lüks değil, hayati bir ihtiyaçtır. Biz Tuzla'da sanatı desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sanatla büyüyen toplumlar daha güçlü olur. Sanatla nefes alan nesiller daha özgür olur. Bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Renkleriniz daim olsun, üretiminiz hiç bitmesin. Tuzla Belediyesi olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Bingöl, sanata gönül veren herkesi kültürel merkezler ve sergilere davet ederek, Tuzla'da sanatın büyümeye devam edeceğini belirtti.

Tuzla'da düzenlenen sergi, genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluştururken, ilçenin kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sunuyor. Sergi, Tuzla Belediyesi'nin genç sanatçılara sağladığı fırsatları ve sanata verdiği desteği yansıtan etkinliklerden biri olarak dikkati çekiyor.