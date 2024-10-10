Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Tutuklama

Tuzla\'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Tutuklama

Tuzla'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

10.10.2024 23:09
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TUZLA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik Tuzla'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde İstanbul ili Tuzla ilçesinde faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 07 Ekim tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan 10.10.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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