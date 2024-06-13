Tuzla'da STK'lar Belediye Başkanı ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla'da STK'lar Belediye Başkanı ile Buluştu

Tuzla'da Sivil toplum Kuruluşları (STK), Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile yeniden bir araya geldi. İlçenin çözüm bekleyen birçok kronik sorunu, 'Yerel Paydaş Buluşması'nda masaya yatırıldı.

13.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Tuzla'da Sivil toplum Kuruluşları (STK), Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile yeniden bir araya geldi. İlçenin çözüm bekleyen birçok kronik sorunu, 'Yerel Paydaş Buluşması'nda masaya yatırıldı.

Tuzla'da 'Yerel Paydaş Buluşması'nın ilki geçen ay mayıs ayında gerçekleştirilmişti. Çok sayıda STK'nın bir araya geldiği toplantıda, ana gündem maddesi, ilçenin çözüm bekleyen birçok kronik sorunu oldu. Şifa'da gerçekleşen ikinci buluşmayai vakıf ve dernekler yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, STK'ların Tuzla'nın yönünü belirleyen aktörlerden biri olacağı vurgusunu yaptı. Bingöl, " Tuzla Belediyesi, Tuzla halkının daha ulaşılabilir olduğu bir noktada olacak. Bir telefonla işinizin çözülebildiği döneme giriyor olacağız. Araya tanıdık koyulmadan sorunların bir telefonla çözüldüğü Tuzla Belediyesi'ni kurguluyoruz" dedi.

"Sizlerle birlikte, sizlere hizmet ediyor olacağız"

Başkan Eren Ali Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevi devraldığımızda, Tuzla'nın birçok kronik sorunuyla karşılaştık. Rutin belediyecilik faaliyetlerinde de sorun olduğunu fark ettik. Özellikle göreve geldiğimizde, 1 ton asfalt bile yoktu, kaldırım taşında bile sorun vardı. Başka başka sorunlar vardı. İşte bu sorunların çözümünde birçok paydaşın yer almasının gerektiğinin farkındaydık. Derneklerimize çok önem veriyoruz; sizsiz bu yolu yürüyemeyiz. Önümüzdeki dönemlerde sizlerle birlikte, sizlere hizmet etmenin keyfini sürüyor olacağız."

Yaklaşık 40 oda, sendika, vakıf ve dernek yönetimin katıldığı gecede, derneklerin sorun ve talepleri listelendi. Toplantı sonrasında ise hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: ANKA

Eren Ali Bingöl, Bingöl, Tuzla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da STK'lar Belediye Başkanı ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da STK'lar Belediye Başkanı ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement