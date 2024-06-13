Tuzla'da STK'lar Belediye Başkanı ile Buluştu

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(İSTANBUL)- Tuzla'da Sivil toplum Kuruluşları (STK), Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile yeniden bir araya geldi. İlçenin çözüm bekleyen birçok kronik sorunu, 'Yerel Paydaş Buluşması'nda masaya yatırıldı.

Tuzla'da 'Yerel Paydaş Buluşması'nın ilki geçen ay mayıs ayında gerçekleştirilmişti. Çok sayıda STK'nın bir araya geldiği toplantıda, ana gündem maddesi, ilçenin çözüm bekleyen birçok kronik sorunu oldu. Şifa'da gerçekleşen ikinci buluşmayai vakıf ve dernekler yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, STK'ların Tuzla'nın yönünü belirleyen aktörlerden biri olacağı vurgusunu yaptı. Bingöl, " Tuzla Belediyesi, Tuzla halkının daha ulaşılabilir olduğu bir noktada olacak. Bir telefonla işinizin çözülebildiği döneme giriyor olacağız. Araya tanıdık koyulmadan sorunların bir telefonla çözüldüğü Tuzla Belediyesi'ni kurguluyoruz" dedi.

"Sizlerle birlikte, sizlere hizmet ediyor olacağız"

Başkan Eren Ali Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevi devraldığımızda, Tuzla'nın birçok kronik sorunuyla karşılaştık. Rutin belediyecilik faaliyetlerinde de sorun olduğunu fark ettik. Özellikle göreve geldiğimizde, 1 ton asfalt bile yoktu, kaldırım taşında bile sorun vardı. Başka başka sorunlar vardı. İşte bu sorunların çözümünde birçok paydaşın yer almasının gerektiğinin farkındaydık. Derneklerimize çok önem veriyoruz; sizsiz bu yolu yürüyemeyiz. Önümüzdeki dönemlerde sizlerle birlikte, sizlere hizmet etmenin keyfini sürüyor olacağız."

Yaklaşık 40 oda, sendika, vakıf ve dernek yönetimin katıldığı gecede, derneklerin sorun ve talepleri listelendi. Toplantı sonrasında ise hatıra fotoğrafları çekildi.