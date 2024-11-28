Tuzla'da Yakamoz Balık Evi Açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da Yakamoz Balık Evi Açıldı

Tuzla Belediyesi, tadilata alınan Palmiye Balık Tesisi'nin yanında yeni bir balık evi açtı. Yakamoz Balık Evi, taze balık lezzetleri ve uygun fiyatlarla Tuzla halkının hizmetine sunuldu.

28.11.2024 15:23
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, Palmiye Balık Tesisi'nin tadilata alınmasının ardından vatandaşların balık ürünlerinden mahrum kalmaması amacıyla tesisin yanında bulunan kafeyi, Yakamoz Balık Evi'ne dönüştürdü. Balık evini ziyaret eden Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Denizden sofraya uzanan taptaze lezzetler, zenginleştirilmiş uygun fiyatlı menü seçenekleri ve sıcacık bir atmosferle Yakamoz Balık Evi'mizin kapılarını komşularımızın hizmetine açtık" dedi.

Palmiye Balık Tesisi, deprem güvenliğinin olmaması, eskiyen bazı bölümlerinin tadilata ihtiyaç duyması ve hijyen koşullarını sağlayamadığı gerekçesiyle geçen günlerde belediye tarafından tadilata alınmıştı. Bu sürede komşularının balık restoranından mahrum kalmasını istemeyen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tesisin yanında bulunan alanı Yakamoz Balık Evi'ne dönüştürmüştü. Başkan Bingöl, hayata geçirilen Yakamoz Balık Evi'ni ziyaret edip balık ekmek yedi.

"Yakamoz Balık Evi'mizin kapılarını komşularımızın hizmetine açtık"

Ziyarette konuşan Başkan Bingöl, "Denizden sofraya uzanan taptaze lezzetler, zenginleştirilmiş uygun fiyatlı menü seçenekleri ve sıcacık bir atmosferle Yakamoz Balık Evi'mizin kapılarını komşularımızın hizmetine açtık" dedi.

Ziyarete ilişkin görüşlerini paylaşan Tuzlalı vatandaşlar da Yakamoz Balık Evi'nin açılmasından memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

-Tufan Kesmaz: "Fiyatlar oldukça uygun, levrek, hamsi ve salata yedik. Eşimle çok memnun ayrılıyoruz. Daha önce Palmiye Balık Tesisi'nin yanında bulunan bu alanın boş kalmasından şikayet ediyorduk. Bu şekilde değerlendirilmesi çok güzel oldu, artık haftada bir buradayız."

-Cahit Muvaffak İçoğlu: "Arkadaşlarımla genelde burada buluşuyoruz. Kalite olarak gayet nezih, güzel bir yer. Fiyatlar çok uygun. Eski balık restoranımızın en kısa sürede açılmasını arzu ediyoruz. Belediye Başkanımız, tesisin deprem güvenliği için çalıştıklarını ve çok yakında açılacağını söyledi. Çalışmaları takdir ediyoruz ve gelecekte daha güzel şeyler yapılacağını düşünüyoruz."

Palmiye Balık Restoranındaki tadilat çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Başkan Eren Ali Bingöl, deprem güvenliğini sağlamak ve tesisin kapasitesini artırmak için yapılan çalışmaların yakında tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Yakamoz Balık Evi Açıldı - Son Dakika

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