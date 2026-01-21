Tuzla'da Yarıyıl Tatili Şenliği Başladı - Son Dakika
Tuzla'da Yarıyıl Tatili Şenliği Başladı

21.01.2026 10:24  Güncelleme: 11:24
Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Şenliği, çocuklar için eğlenceli etkinliklerle start aldı. Şifa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda palyaço, maskot gösterileri ve yüz boyama gibi aktiviteler yer aldı.

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yarıyıl Tatili Şenliği, bu yıl da çocuklar için çeşitli etkinliklerle başladı. Şifa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk programda; palyaço, maskot, jonglör gösterileri, yüz boyama ve sahne performansları yer aldı.

Tuzla Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Yarıyıl Tatili Şenliği ile çocukların tatil dönemini renkli hale getiriyor. Şifa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, düzenlenen gösteriler ve oyunlarla eğlenirken, aileler de etkinlikleri ilgiyle takip etti. Şenlik kapsamında çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra ailelerin birlikte zaman geçirebileceği bir ortam da sunuldu.

Aileler etkinliklerden memnun

Etkinliğe çocuklarını getiren aileler, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Ümit Yılmaz: "Şifa Kültür Merkezi'ndeyiz. Ben Gebze'den geliyorum. Başkanımızın yaptığı faaliyetleri çok beğeniyoruz. Oradan buraya geliyoruz sürekli. Sahil sahnesi olsun, burası olsun, çok beğeniyoruz. Etkinlikleri sürekli takip ediyoruz, başkanımıza çok teşekkür ederim."

-Besime Sönmez Uğurlu: "Belediyemizin yaptığı şenliğe her seferinde çok keyifle geliyoruz. Kızım Hilal'le hiç kaçırmıyoruz, buradayız. Etkinlikler çok güzel, sihirbazımız vardı. Ondan sonra yarışmalarımızı yaptık, şimdi başka bir yarışmamız var. Geldik ve çok eğleniyoruz. Çocukların enerjisi, gelişimi ve yeni şeyler öğrenmesi benim için çok değerli. Belediyemize teşekkür ediyoruz, memnunuz."

-Gülay Andıç: "Şifa Kültür Merkezi'ndeyiz. Çocuklarımı getirdim; çok keyifli geçiyor, eğleniyorlar. Belediyemize bu yarıyıl şenliği için çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu."

-Gülsüm Öztürk: "Güzel gidiyor. Sihirbaz gösterisi vardı, çok eğlenceliydi. Şimdi başka gösteriler var, gayet güzel gidiyor. Onlar eğleniyor, bu havada başka yerlere gidemiyoruz. Çocuklar için gerçekten güzel bir program."

Etkinlik takvimi

Etkinlikler, Tuzla'nın çeşitli kültür merkezlerinde devam edecek. Takvim şöyle:

-22 Ocak Perşembe birinci seans saat 12.00, ikinci seans saat 14.00- Tuzla Yaşam Aydınlı

-27 Ocak Salı saat 14.00- Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi

-29 Ocak Perşembe saat 14.00- Orhanlı Kültür Merkezi

Kaynak: ANKA

