Tuzla\'da Yaya Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Vehbi DEMİR/İSTANBUL, -TUZLA'da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Tosun'a (19) seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tosun'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Kaza, 25 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Tuzla İçmeler Köprüsü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Tosun'a seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken Batuhan Tosun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Tosun'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Çankırı'ya götürüldü. Cenazenin bugün ikindi namazına müteakip Çankırı Çivilköy'de defnedileceği öğrenildi.