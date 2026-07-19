Tuzla Gölü'nde Tarihi Tuz Hasadı Yapılamadı - Son Dakika
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Tuzla Gölü'nde Tarihi Tuz Hasadı Yapılamadı

Tuzla Gölü\'nde Tarihi Tuz Hasadı Yapılamadı
19.07.2026 16:59
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Aşırı yağışlar nedeniyle Kayseri'deki Tuzla Gölü'nde 40 yıl sonra tuz hasadı gerçekleştirilemedi.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'ndeki Tuzla Gölü'nde, bölge halkının yerel yöntemlerle yaptığı tuz hasadı, bu sene yağışların fazla olması nedeniyle 40 yıl sonra ilk kez yapılamadı. Mahalle muhtarı Ahmet Zengin, "40 yıldır göl ilk kez böyle bir su görüyor. Normalde bu mevsimde tuz çıkarıyorduk ama şu an tuz çıkaracak ortam bulunmuyor" dedi.

Kent merkezinin 40 kilometre kuzeydoğusundaki Tuzla Gölü, tuzu ve çamurun yanı sıra çevresindeki sazlıklar, tuzcul bitki bozkırları, mera ile tarım arazileri ve farklı ekosistemi nedeniyle, doğaseverlerle kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Kuşların göç yolları üzerindeki göl, 200 kuş türüne ev sahipliği de yapıyor. 1993 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Tuzla Gölü, Türkiye'nin yeni Ramsar alanlarında yer alıyor. Çok sayıda önemli doğal güzelliğe sahip Tuzla Gölü, geleneksel yöntemlerle çıkarılan tuzla da bölge halkına gelir kapısı oluyor. Bölgede yaşayanlar, suya batmamak için gölde 'helik' adını verdikleri tahta ayakkabıları giyiyor. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında göl suyunda yaşanan azalma, bu yıl ülke genelinde artan yağışlar ve gölü besleyen kanallardaki suyun fazla olması nedeniyle son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aşırı yağışlar sonrası gölde su seviyesinin yükselmesi, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi halkının tuz çıkarmasını zorlaştırırken, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ilk kez tuz hasadı yapılamadı.

Mahalle muhtarı Ahmet Zengin, "40 yıldır yağışlar yoktu. Yağışlar fazla olduğu için bu yıl ilk kez gölde bu oranda bir su mevcut. Yetkililerden de Allah razı olsun su kanallarımız temizlendi. Bünyan ilçesinden gelen su da böylelikle Tuzla Gölü'ne geliyor. Gölümüz şu anda canlandı. 40 yılın yağışını aldık. Her yer yeşerdi. Her taraf güzel güzel sulandı. Kuş türleri de burada üremeye başladılar. Flamingolar çoğaldı" dedi.

'TARIMDAN KAZANDIK'

Bu yıl ilk defa tuz çıkaramayacaklarını da söyleyen Zengin, "Tuzla Gölü'nde bu yıl tuz çıkarılmayacak gibi duruyor. Çünkü, gölde fazla su var. Bu su fazlası nedeniyle tuz çıkarılması çok zor. Göle ayrıca kanallardan da aşırı bir su girişi var. 40 yıldır göl ilk kez böyle bir su görüyor. Tuz çıkarılma olasılığı bu şartlarda yüzde 20-30 arasında bu oranda giderse tuz hiç çıkmayabilir. 40 yıl önce de bu su böyleydi. 'Havuzlar' diye yaptığımız göletler vardı. Su doldurup tuz çıkarıyorduk. Normalde bu mevsimde biz çatır çatır tuz çıkarıyorduk ama şu an tuz çıkaracak bir ortam bulunmuyor. Her taraf suyun içinde kaldı. Bu sene tuzdan ümidimizi kestik. Biraz zor çıkar. Yağışların fazla olması sonrası belki tuz çıkaramayacağız tuzdan kaybettik ama tarım ürünlerinin iyi sulanmasından dolayı tarımdan da kazandık. 40 yıldır tuz çıkarıyorduk ama 40 yıl sonra ilk kez bu yıl tuz çıkaramayacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan Yusuf Koçer (18) ise "Bu seneki yağışlardan çok memnunuz. Tarım ve hayvancılığa bu su çok iyi oldu. Her taraf kuraktı. Şu an yağışlar sayesinde yeşillik oldu. Şu an göl çok sulu, bu sene tuz olmayacak. Tuzdan kaybettik ama tarımdan kazandık. Arazilere şu an su gidiyor o yüzden de mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuzla Gölü'nde Tarihi Tuz Hasadı Yapılamadı - Son Dakika

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