TZOB Başkanı Bayraktar Afyon'da Tarım İncelemesi - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar Afyon'da Tarım İncelemesi

TZOB Başkanı Bayraktar Afyon\'da Tarım İncelemesi
21.06.2026 14:50
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Şemsi Bayraktar, Afyonkarahisar'da tarımda yaşanan afetler ve çiftçilerin durumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Afyonkarahisar'a bağlı Çıkrık beldesinde tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme ve araştırma çalışmaları için beldeye gelen Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, doğal afetlerin son yıllarda, iklim değişikliğine bağlı olarak tarım sektörüne büyük ölçüde zarar vermeye başladığını söyledi.

2025 yılında çok sayıda afetin yaşandığını belirten Bayraktar, "65 vilayet, don felaketiyle karşı karşıya kaldı. Arkasından kuraklık geldi ve kuraklık afeti de tarım sektörüne fevkalade önemli ölçüde zarar verdi. Bütün bu illeri gezme imkanım oldu. Afeti yerinde gördük ve ilgililere, bakanlara, Cumhurbaşkanına bunu anlattık. Çiftçiler için o dönem yardım talebinde bulunduk. 2026 yılının afetler açısından daha umut verici olmasını beklerdik, daha iyi bir yıl olmasını beklerdik ama 2026 ile beraber afetlerin devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle 2026 yılındaki yağışların bütün bölgelerde çok etkili olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl büyük bir kuraklık yaşadık. Bu yıl gelen yağışlar birçok bölgede berekete yol açarken, birçok bölgede de maalesef sel felaketine sebebiyet verdi. Nisan ayı yağışlarına baktığımızda bu yıl, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 75 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Mayıs ayı yağışlarına baktığımızda, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 95 oranında bir artış olduğunu görüyoruz ve mayıs ayı, son 33 yılın en fazla yağışını aldığımız bir ay oldu. Tabii bu beraberinde birtakım afetleri getirdi, sel baskınlarını getirdi ve gezdiğim illerde tarlalarda 3 metre su gördük. Tarımsal üretim bundan zarar gördü. Arkasından dolu felaketleri başladı. Bütün bu felaketler sadece ürünlere zarar vermiyor, tarımsal üretimde faaliyet gösteren çiftçilerin gelirlerini de yok ediyor. Girdilerini, kullandıkları mazotu, gübreyi, ilacı yok ediyor."

Bayraktar, yapılan ön çalışmalara göre Afyonkarahisar'da merkez ve ilçelerde 66 bin dekar alanın zarar gördüğünü belirtti. 2 bin 800 çiftçinin de bu afetlerden etkilendiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada tabii TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) gerekli çalışmaları yapıyor. TARSİM'e kayıtlı üreticiler zararlarının önemli bir kısmını tazmin edecekler. Bu zararlar en kısa zamanda ödenecek ama TARSİM'e kayıtlı olmayan çok çiftçimiz var. Bu çiftçinin borçları var, bankalara borçları var. Bu çiftçinin sahada kalması lazım, üretime devam etmesi lazım. Bu çiftçilerimize gerekli yardımların yapılmasını talep edeceğiz. Bu çiftçilerimiz için bir can suyu isteyeceğiz. Bütün bankalara çiftçilerin borcu var. Borçların yapılandırılması fevkalade önemli. Daha evvel don felaketinde yapıldığı gibi, TARSİM kapsamı dışında kalan üreticilerimize hem nakit yardımı istiyoruz hem borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz. Bununla ilgili Ankara'da çalışmalarımız devam edecek."

Bayraktar'a, Afyonkarahisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çankaya, ilçe Ziraat Odası Başkanları, Çıkrık Belediye Başkanı İbrahim Çetinaktı ve bölgede ürünleri zarar gören üreticiler eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TZOB Başkanı Bayraktar Afyon'da Tarım İncelemesi - Son Dakika

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