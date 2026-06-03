UAEA, Barakah Nükleer Santrali için Olağanüstü Toplantı Yapacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyecek.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın saldırıya dair olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulu'nun bu kapsamda 5 Haziran'da olağanüstü toplantı düzenleyeceği bildirildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.