UAEA Başkanı'ndan Nükleer Anlaşma Vurgusu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İran arasında nükleer konusunda olası bir anlaşma için ajansın tesislere erişebilmesi gerektiğini söyledi.

Grossi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santraline yapılan saldırıya dair olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UAEA Başkanı Grossi, Barakah Nükleer Enerji Santraline insansız hava aracı ile yapılan saldırı ve ardından santralde devam eden onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin mevcut sürecin bir tarafı olmadıklarını söyleyen Grossi, "Bizim izlenimimiz (ABD ve İran'ın) nükleer konuyla ilgili olarak bir tür çerçeve anlaşma üzerine yakın oldukları yönünde." dedi.

Bunun, diğer sorunları ele alabilmek için zaman kazandırabileceğine işaret eden Grossi, nihai çözümün diplomatik müzakerelerden geçtiğine inandığını ifade etti.

Grossi, olası bir anlaşma kapsamında İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi, ülke içinde tutulması veya başka bir ülkeye taşınması gibi seçeneklerin her birinin sadece teknik ayrıntılar olduğuna dikkati çekerek, bunun siyasi bir karar olacağı değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Grossi, uzun süredir bu tesisleri denetlemediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Orada olmayan 40 kilo, 50 kilo ya da her ne kadar bir miktar varsa, o zaman bir sorunumuz olur ya da onların bir sorunu olur, çünkü bir anlaşma ihtimali azalabilir. İşte bu yüzden ajansın geri dönüşü, hangi şartlarda olursa olsun, her şeyin ön koşulu. Geri dönüp durumu yeniden tespit etmeliyiz."

Grossi, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun hala bulundukları yerde olduğunu varsaydıklarını, ancak kesin konuşabilmek için tekrar tesislere erişimleri olması gerektiğini söyledi.

İran'ın bilgi sağlamak ve UAEA müfettişlerine erişim izni vermekle yükümlü olduğunu, ancak savaş koşullarının bu tür faaliyetleri engellediğini belirten Grossi, ateşkesin ardından UAEA'nın, Buşehr Nükleer Santrali ve birkaç başka tesis dahil sadece Tahran'ın seçtiği yerlerde çalışma yürütebildiğini dile getirdi.