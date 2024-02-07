UAEA Başkanı Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki saldırıların azalmasını olumlu buldu - Son Dakika
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UAEA Başkanı Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki saldırıların azalmasını olumlu buldu

UAEA Başkanı Zaporijya Nükleer Santrali\'ndeki saldırıların azalmasını olumlu buldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana dördüncü kez ziyaret ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik doğrudan saldırıların azalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini söyledi. Grossi, tesisin fiziksel bütünlüğünün sağlanması ve personel konularının ele alındığı ziyaret sonrasında, nükleer güvenlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

07.02.2024 20:55
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana dördüncü kez ziyaret ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik doğrudan saldırıların azalmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini söyledi.

Grossi, bölgeye dördüncü kez gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, tesisteki emniyet ve güvenlik durumuyla ilgili önemli hususları inceleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin içinde bulunduğu tesisin fiziksel bütünlüğünün sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde belirlenen 5 temel ilkeye uyulduğunu gözlemlediklerini belirten Grossi, "Tesisin fiziksel bütünlüğüne ilişkin durumun nispeten istikrarlı olduğunu görüyoruz. Doğrudan saldırı veya yakınlarında bombardıman olayları daha azaldı, bu da olumlu bir gelişme, ancak yine de durumu büyük bir dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Grossi, UAEA'nın buradaki faaliyetlerinin süreklilik isteyen bir çalışma olduğunu, bu bağlamda, tesisin soğutma işlevini sağlamaya yetecek kadar suyun bulunmasıyla ilgili olarak su durumuna ilişkin farklı alternatiflerin de incelendiğini ifade etti.

Tesisin soğutulması için yeterli suyu sağlayan bölgedeki Kahovka Barajı'nın Haziran 2023'te bombalanması sonrasında eksilen su oranının temini için açılan kuyuları da görme fırsatı bulduğunu kaydeden Grossi, nükleer santralde çalışan personele ilişkin konular, yeterli lisans ve yetkili personel mevcudiyetinin sağlanmasının gerekliliğinin de burada ele alındığının altını çizdi.

Grossi, çok yönlü bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, olası bir nükleer kaza yaşanmadan çatışmalar son bulana değin, nükleer güvenlik açısından çok önemli olan çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UAEA Başkanı Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki saldırıların azalmasını olumlu buldu - Son Dakika


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