UAEA Başkanı: Zaporijya Nükleer Santrali'ne en az 3 kez saldırı düzenlendi - Son Dakika
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UAEA Başkanı: Zaporijya Nükleer Santrali'ne en az 3 kez saldırı düzenlendi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki ana reaktörü çevreleyen yapıların en az 3 kez saldırıya uğradığını açıkladı. Grossi, nükleer santrallere yönelik saldırıların mantık dışı olduğunu vurgulayarak askeri otoritelere koruma ilkelerine uymaları çağrısında bulundu. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor ve Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

07.04.2024 23:49  Güncelleme: 23:51
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki ana reaktörü çevreleyen yapıların doğrudan en az 3 kez saldırıya uğradığını bildirdi.

Grossi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Kasım 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda radyolojik sonuçları olabilecek olası bir nükleer kazanın önlenmesi için 5 ilkenin belirlendiğini ve bunun taraf ülkelerle paylaşıldığını hatırlattı.

Ajansın Zaporijya'da görevli ekibinin bugün paylaştığı rapora dikkati çeken Grossi, "Ajansın Zaporijya Nükleer Santrali'nde görevli ekibi, ana reaktörü çevreleyen yapılara doğrudan en az 3 kez saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Bu olmamalı." ifadesini kullandı.

Grossi, nükleer santrallere yönelik bir saldırıdan hiç kimsenin askeri ya da siyasi bir fayda elde edemeyeceğini ve bunun mantık dışı olduğunu yineledi.

Askeri otoritelere seslenen Grossi, "Nükleer tesisleri koruyan temel ilkeleri ihlal edebilecek her türlü eylemden kaçınmaları yönünde ısrarla çağrıda bulunuyorum." ifadesini kulandı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

Zaporijya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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