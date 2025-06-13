UAEA: İran'ın Natanz Tesisinde Durum Kontrol Altında

(VİYANA) – Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Natanz nükleer tesisinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, tesis dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini bildirdi. Grossi, içeride tespit edilen radyoaktif kirlenmenin ise büyük oranda alfa parçacıklarından oluştuğunu ve uygun koruyucu önlemlerle yönetilebileceğini söyledi. Anka Haber Ajansı'nın UAEA'nin Viyana'daki merkezinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantılarına katılan uzmanlardan edindiği bilgiye göre İran ve Rusya'nın ortak talebi üzerine toplantılar ek süre ile uzatıldı.

UAEA Başkanı, ajansın sahadaki varlığını sürdüreceğini ve teknik değerlendirmelere devam edileceğini ifade etti. İran Atom Enerjisi Kurumu da Grossi'nin açıklamasına benzer bir açıklamayla, tesiste herhangi bir can kaybı ya da çevreye radyoaktif madde salımı yaşanmadığını bildirdi. Kurum, güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.

Natanz, İran'ın başlıca uranyum zenginleştirme tesisi olarak biliniyor ve nükleer programının en kritik noktalarından biri olarak görülüyor. İsrail'in operasyonunun ardından bölgeye girişler sınırlandırıldı ve alarm seviyesi yükseltildi.

UAEA Yönetim Kurulu'nun Viyana'daki toplantılarında da son saldırılar ve tesisin güvenliği gündeme taşındı. İran ve bazı üye ülkeler, nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini savunarak ajansın bu konuda daha net bir tutum takınması gerektiğini vurguladı.

Anka Haber Ajansı'nın toplantıya katılan uzmanlardan aldığı bilgiye göre olağan takvime göre bugün sonlanması beklenen, UAEA'nin Viyana'daki merkezinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantıları İran ve Rusya'nın ortak talebi üzerine devam etti. Uzatılmasına karar kılının Yönetim Kurulu oturumlarına özel bir ek süre (special extension) eklenecek.