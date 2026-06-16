Ubey Talha Akkaya\'nın \'Yol\' Sergisi Açıldı

Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya'nın "Yol" adlı multidisipliner sergisi, Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen sergi, bir dervişin yedi manevi halini fotoğraf, enstalasyon, musiki ve yapay zeka videosu ile anlatıyor ve izleyiciye siyah-beyaz karelerden kireç taşına uzanan tasavvufi bir deneyim sunuyor.

Açılışta konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, serginin başlığından yola çıkarak "Yol" kelimesinin İslam medeniyetinde sadece varılacak bir menzil olmadığının altını çizerek, "Yol ateştir, sabırdır, terbiye oluşturur. Bazen insanın dünyaya doğru attığı adım, bazen de kendi içine yaptığı en uzun seferdir. Bu yönüyle yol, insanın kendini bilme, hakikati arama ve kemale erme gayretinin kadim sembollerinden biridir." dedi.

Keskin, sergiye dair ayrıca "Sanatçımız Ubey Talha Akkaya, bu sergide dervişin seyr-i süluk halini fotoğrafın sessiz, fakat derin diliyle bizlere sunuyor. Siyah ve beyazın sade ama güçlü anlatımı içinde zamanın izini, mekanın hafızasını ve insanın iç alemindeki yürüyüşünü görme imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa konuk olan tarihçi ve yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, dervişlerin hayatlarında hiçbir zaman durmadıklarını belirterek, Hak'tan başka varılan yolun insan için bir eziyet olduğunu söyledi.

Çelik, yolun kendisinin değil, yolun sonunda varılan noktanın kutsal olduğu görüşünü paylaştı.

Sanatçı Akkaya ise sergide izleyicilere yönelik bir yönlendirme yapmadığını dile getirerek, "İzleyicilerin özgür olarak dolaşmasını, kendi içlerindeki özle eserlere bakmasını istedim. 7 rast makamında eser yaptım. Bunların içerisinde zikirler var." diye konuştu.

Sergi hakkında

Dervişin manevi yolculuğunun siyah-beyaz eserlerle izleyiciye sunulduğu "Yol" sergisinde, geleneksel tasavvuf kültürü modern teknoloji ve anlatıyla buluşuyor.

Sergide, kireç taşından hazırlanan özel bir enstalasyonun yanı sıra dervişin gözünden sakin bir yürüyüşü betimleyen ve yapay zeka algoritmalarıyla hareketlendirilip uzatılarak 56 saniyelik döngüsel bir anlatıya dönüştürülen bir video da yer alıyor.

Ziyaretçilerin sergi mekanına adım attıkları andan itibaren zihinsel bir berraklığa ulaşabilmeleri için arka planda sanatçının kendisi tarafından bestelenen, ut ve rebap eşliğinde, kuş sesleri gibi doğal seslerin harmanlandığı rast makamında özel bir müzik eserlere eşlik edecek.

Küratörlüğünü Ayşin Deniz Kuru'nun üstlendiği sergi, 10 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İstanbul'daki gösteriminin ardından serginin Brüksel'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde izleyiciyle buluşması ve son olarak yolculuğunu sanatçının da eğitim gördüğü Üsküp'te tamamlaması planlanıyor.