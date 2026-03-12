Üç Cami Yeniden İbadete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), restorasyon çalışmaları tamamlanan 3 cami yarın yeniden ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları tamamlanan İzmir'deki Asmalı Mescit, Şanlıurfa'daki Mevlevihane Camisi ile Hatay'daki Halil Ağa Camisi yarın kılınacak cuma namazıyla cemaate kapılarını açacak.

İzmir'in Konak ilçesi Toraman Mahallesi'nde bulunan tarihi Asmalı Mescit'te, VGM ile İzmir Valiliği işbirliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında sonradan doldurulduğu tespit edilen bodrum kat ortaya çıkarılarak temizlendi, yapının güneybatı yönünde yer alan dolgu alanları kaldırıldı.

Bodrum kat ve çevresinde sıva, zemin döşemesi, drenaj ve abdest alma mahalline yönelik imalatlar gerçekleştirildi. Cami beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapıldı, taş yüzeylerde temizlik, derz açma ve tamamlama uygulamaları gerçekleştirildi.

İbadet mekanındaki zemin döşemeleri, kadınlar mahfili ve doğramalar başta olmak üzere tüm ahşaplar yenilenirken, elektrik ve mekanik sistemler de elden geçirilerek yeniden devreye alındı.

Tarihi Mevlevihane Camisi yeniden ibadete hazır

Şanlıurfa'da yer alan Mevlevihane Camisi'nde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Kitabesi bulunmadığı için inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen camiye yönelik restorasyon çalışmaları kapsamında caminin farklı noktalarından ve malzemelerinden numuneler alınarak analizler yapıldı.

Çalışmalarda yapı askıya alınarak iskele sistemleri kuruldu, damdaki kurşun kaplamalar söküldü, beden duvarlarında enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirildi. Çelik kasnak ve gergilerle statik güçlendirmesi sağlanan yapıda, kubbe tuğla dikişleri tamamlandıktan sonra üst örtü yeniden kurşunla kaplandı.

Restorasyon sürecinde ayrıca kubbe içi sıva ve boya uygulamaları yapıldı, ahşap döşeme, kapı ve pencere imalatları yenilendi. Cephelerde derz ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, pencere korkuluklarına antipas ve boya uygulandı. Yapıya yeni halı serildi, aydınlatma, ses, kamera ile ısıtma-soğutma sistemleri de yenilendi.

Vakıf eseri Halil Ağa Camisi de deprem sonrası ihya edildi

VGM, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Halil Ağa Camisi'nde de restorasyon çalışmalarını sonlandırdı.

Minaresinin yapının üzerine yıkılması sonucu ağır hasar gören camide, restitüsyon projesi doğrultusunda minare yerine ezanlık düzenlemesi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında caminin beden duvarlarında ve avludaki fırının duvarlarında güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildi, çatı yeniden ele alındı. Yıkılan duvarlarda tamamlama çalışmalarıyla avlu taşları yenilendi ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

Restorasyonu tamamlanan 3 tarihi yapı, yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.