Üç Fidan, İdamlarının 54. Yılında Buca'da Anıldı

(İZMİR) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54. yılında Buca'da meşaleli yürüyüş ve Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in bıraktıkları yerden, aynı inatla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılında Buca'da unutulmadı. Evka 1'de bulunan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen törene, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, eski Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, meclis üyeleri, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, İzmir 68'liler Platformu Buca Şube Temsilcisi Nail Dağdelen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreni için Buca Tenis Kulübü önünde toplanan katılımcılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Tören, devrim şehitleri için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından türküler eşliğinde video gösterimi gerçekleştirilirken anıta karanfiller bırakılmasının ardından tören sona erdi.

"O sabahın ağırlığı hala üzerimizde"

Anma töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, adaletin geciktiği, eşitliğin eksildiği, özgürlüğün daraldığı her anda üç ismin yeniden yan yana geldiğini ifade ederek, "O sabahın ağırlığı hala üzerimizde. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan... Üç genç insan. İdam sehpasına yürürlerken taşıdıkları şey korku değil, inandıkları bir ülkenin hayaliydi. O hayal, ne bir darağacına sığdı ne de yılların sessizliğine. Deniz'in mektubunda söylediği gibi: 'Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir'. Onlar kısa ömürlerine, uzun bir direniş sığdırdı. Bu yüzden üç fidan denildi onlara. Çünkü kök saldılar. Çünkü hala büyüyorlar. Aradan geçen yıllar, o sabahı unutturmadı. Tam tersine, her kuşakta yeniden hatırlanan bir eşik haline getirdi" diye konuştu.

Üç Fidan'ın mücadelesinin bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet talebinin bugüne uzanan en güçlü sesi olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin hikayesinde onların yeri bir yön, bir hatırlatma, bir sorumluluksa o sorumluluk şimdi bizim omuzlarımızda. Çünkü bazı sözler asla yarım kalmaz, bazı yürüyüşler durmaz ve bazı isimler, zamanın değil mücadelenin içinde yaşamaya devam eder. Aradan geçen 54 yıl sonra, onların hayattan koparıldıkları bu saatte bir kez daha bir söz veriyoruz. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten asla ve asla vazgeçmeyeceğimize dair bir söz. O karanlık sabaha teslim olmayan iradeyi var gücümüzle yaşatacağımıza dair bir söz. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in bıraktıkları yerden, aynı inatla yürümeye devam edeceğiz."

"Bizlere onurlu bir miras bıraktılar"

İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Üç Fidan'ın bu ülkenin isyancı gençleri olarak onurlu bir miras ve büyük bir sorumluluk bıraktığını ifade ederek, "Yıldızlar şahit olsun, yoldaşlarımızın sözü yere düşmeyecektir" dedi.

İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise "Bizim 68'imiz Avrupa gibi bir yılda bitmedi. Çünkü bizim 68'imiz aynı zamanda bir hak kavgasıydı, ezilenlerin sesi olma davasıydı, aynı zamanda emperyalizme karşı duruştu" diye konuştu.