Çukurova, "Üç Fidan" İçin Yürüdü... Başkan Kozay: "Onların Adı Milyonların Vicdanında Yaşamaya Devam Ediyor"

(ADANA) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54. yılında Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen "Hak, Hukuk, Adalet Adına Denizlere Yürüyoruz" etkinliği ile anıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Bugün burada sadece üç genci anmıyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet arayışını da sahipleniyoruz. Aradan geçen yıllara rağmen onların adı hala milyonların vicdanında yaşamaya devam ediyor" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılında Çukurova'da unutulmadı. Belediye önünde başlayan "Hak, Hukuk, Adalet Adına Denizlere Yürüyoruz" etkinliği, vatandaşların, gençlerin ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Üç Fidan Anıt Parkı'nda sona erdi.

Etkinlikte; saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı, şiirler ve türkülerle Üç Fidan'ın mücadelesi anıldı. Etkinliğe CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, il ve ilçe örgütü yöneticileri, gençlik ve kadın kolları temsilcileri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"3 Fidan"ın mücadelesine vurgu

Üç Fidan Anıtı önünde konuşma yapan Kozay, etkinliğin yalnızca geçmişi anmak için değil, toplumsal hafızayı yaşatmak adına önemli olduğunu vurguladı. Kozay, "Bugün burada sadece üç genci anmıyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet arayışını da sahipleniyoruz. Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan; inandıkları değerler uğruna mücadele etmiş, bu toplumun hafızasında derin izler bırakmış isimlerdir. Aradan geçen yıllara rağmen onların adı hala milyonların vicdanında yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

Toplumların ortak değerlerle güçlendiğini belirten Kozay, özellikle gençlerin özgürce konuşabildiği, umutlarını büyütebildiği bir ülke idealinin önemine dikkati çekti.

Karanfiller bırakıldı, türküler söylendi

Etkinlik kapsamında katılımcılar Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı. Saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen anma programında sanatçılar tarafından türkü dinletileri sunulurken, gençler tarafından Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının son mektuplarından bölümler okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, dayanışma ve toplumsal hafıza vurgusu öne çıktı.