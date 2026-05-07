Çukurova, "Üç Fidan" İçin Yürüdü... Başkan Kozay: "Onların Adı Milyonların Vicdanında Yaşamaya Devam Ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurova, "Üç Fidan" İçin Yürüdü... Başkan Kozay: "Onların Adı Milyonların Vicdanında Yaşamaya Devam Ediyor"

07.05.2026 11:56  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hak, Hukuk, Adalet Adına Denizlere Yürüyoruz' etkinliği ile anıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, etkinliğin toplumsal hafızayı yaşatmak adına önemli olduğunu belirtti.

(ADANA) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54. yılında Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen "Hak, Hukuk, Adalet Adına Denizlere Yürüyoruz" etkinliği ile anıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Bugün burada sadece üç genci anmıyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet arayışını da sahipleniyoruz. Aradan geçen yıllara rağmen onların adı hala milyonların vicdanında yaşamaya devam ediyor" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılında Çukurova'da unutulmadı. Belediye önünde başlayan "Hak, Hukuk, Adalet Adına Denizlere Yürüyoruz" etkinliği, vatandaşların, gençlerin ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Üç Fidan Anıt Parkı'nda sona erdi.

Etkinlikte; saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı, şiirler ve türkülerle Üç Fidan'ın mücadelesi anıldı. Etkinliğe CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, il ve ilçe örgütü yöneticileri, gençlik ve kadın kolları temsilcileri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"3 Fidan"ın mücadelesine vurgu

Üç Fidan Anıtı önünde konuşma yapan Kozay, etkinliğin yalnızca geçmişi anmak için değil, toplumsal hafızayı yaşatmak adına önemli olduğunu vurguladı. Kozay, "Bugün burada sadece üç genci anmıyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet arayışını da sahipleniyoruz. Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan; inandıkları değerler uğruna mücadele etmiş, bu toplumun hafızasında derin izler bırakmış isimlerdir. Aradan geçen yıllara rağmen onların adı hala milyonların vicdanında yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

Toplumların ortak değerlerle güçlendiğini belirten Kozay, özellikle gençlerin özgürce konuşabildiği, umutlarını büyütebildiği bir ülke idealinin önemine dikkati çekti.

Karanfiller bırakıldı, türküler söylendi

Etkinlik kapsamında katılımcılar Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı. Saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen anma programında sanatçılar tarafından türkü dinletileri sunulurken, gençler tarafından Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının son mektuplarından bölümler okundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik, dayanışma ve toplumsal hafıza vurgusu öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova, 'Üç Fidan' İçin Yürüdü... Başkan Kozay: 'Onların Adı Milyonların Vicdanında Yaşamaya Devam Ediyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:22
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi
12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:29:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Çukurova, "Üç Fidan" İçin Yürüdü... Başkan Kozay: "Onların Adı Milyonların Vicdanında Yaşamaya Devam Ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.