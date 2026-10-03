Üç TRT ortak yapımı, 99'uncu Oscar'da Türkiye, Fransa ve Japonya adına yarışacak

Ülkelerin En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışmak üzere belirlediği aday adayı filmler arasında üç TRT ortak yapımı yer alıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin adayı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Fransa'nın adayı "Minotaur" ve Japonya'nın adayı "All of a Sudden" (Birdenbire) sinema dünyasının en prestijli ödülü için yarışacak.

Tunç Davut'un yönettiği TRT ortak yapımı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Mart 2027'de düzenlenecek 99'uncu Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi. 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan film, dünya prömiyerini Ekim 2025'te 62'nci Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Kasım 2025'te 13'üncü Boğaziçi Film Festivali ile 36'ncı Ankara Film Festivali'nde yarışan yapım, Boğaziçi Film Festivali'nde Naim Kanat ile En İyi Kurgu ödülüne layık görüldü.

TRT Ortak Yapımı "Minotaur" Fransa'nın Oscar adayı

İki Oscar adaylığı bulunan Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in yönettiği TRT ortak yapımı "Minotaur", 99'uncu Oscar Ödülleri'nde Fransa'nın adayı seçildi. Fransa, Almanya, Türkiye ve Letonya ortak yapımı olan film, 12 Punto 2025'te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazandı.

Dünya prömiyerini Mayıs ayında 79'uncu Cannes Film Festivali'nde yapan ve festivalden Büyük Ödül (Grand Prix) ile ayrılan yapım, ardından uluslararası film festivallerinde ve dünya genelinde izleyiciyle buluştu.

"Drive My Car" ile En İyi Uluslararası Film dalında Oscar Ödülü kazanan Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin TRT ortak yapımı "All of a Sudden" (Birdenbire) filmi, Japonya'nın Oscar adayı oldu. Fransa, Japonya, Türkiye, Almanya ve Belçika ortak yapımı olan film, Hamaguchi'nin Fransa'da çektiği ilk yapım olma özelliğini taşıyor.

Dünya prömiyerini 79'uncu Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmde başrolleri paylaşan Virginie Efira ve Tao Okamoto, festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak 15 filmlik kısa liste 15 Aralık'ta duyurulacak. Resmi Oscar adaylarının 21 Ocak 2027'de ilan edilmesinin ardından, 99'uncu Oscar Ödül Töreni 14 Mart'ta gerçekleştirilecek.