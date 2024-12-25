Uçak Kazasında Kurtulan Yolcunun Videoları

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Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yaparken düşen uçakta bulunan ve kurtulan yolcu, kazaya giden süreçte uçağın içindeki durumu, kaza sonrasındaki enkaz ile çevredeki atmosferi çektiği videoyla kayıt altına aldı.

AZAL'ın, Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşerken; kazaya giden süreç ve sonrasındaki durum kurtulan yolculardan biri tarafından görüntülendi.

Uçağın düşmeye başladığı anlarda çekime başladığı videoda "Kelimeişahadet" getiren erkek yolcunun soğukkanlılığı dikkati çekti.

Hosteslerin "sakin olun" çağrıları yaptığı sırada video çekmeye devam eden yolcu, uçağın içini de görüntüledi.

Kazanın ardından uçaktan hafif yaralı halde çıktığı görülen yolcu, 2'nci videoda "Allahu Ekber" diyerek mutluluğunu gösterdi.

Yolcu, kazanın ardından uçağın durumu ve çevredeki atmosferi de kaydetti.

Uçak kazası

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.