Uçak ve Helikopter Çarpışması: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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WASHINGTON DC, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı yakınlarındaki Potomac Nehri üzerinde American Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile bir askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen ölümcül kazanın ardından enkaz alanındaki arama çalışmaları sürüyor, 31 Ocak 2025.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çarşamba gecesi Reagan Ulusal Havalimanı'nda piste yaklaşmakta olan yolcu uçağıyla çarpışan Black Hawk tipi helikopterin "çok yüksekten uçtuğunu" söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)