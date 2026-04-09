"Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama

09.04.2026 18:03
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlardır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" iddialarını yalanladı.

"KİMYASAL PÜSKÜRTME" İDDİALARI YALANLANDI

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden "uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı" ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddiaların daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı ve bunun açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ İZLER KUYRUK İZİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir. Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

    Yorumlar (5)

  • İSA Çiftci İSA Çiftci:
    Yaşım 40 aklı selim insan aklıyla baksa normal olmadığını anlar 21 2 Yanıtla
  • Serhat Şahin Serhat Şahin:
    Tamamen Yalan Söylüyorlar Yanyana Uçan 2 Uçağın 1'İnde Hiç İz Yok Birinde İse Saatlerce Kaybolmayan Giderek Genişleyip Yayılan İzler Var. 15 1 Yanıtla
  • dilara haroğlu dilara haroğlu:
    MC Donalds hamburgerindeki insan dişlerine de inanmıyorlardı..Bu görünen kuyruk izi bile olsa iklim oynaması ve ilaç püskürtme gayet açık. 8 3 Yanıtla
  • zafer lütfi yaşar zafer lütfi yaşar:
    kuyruk izi kısa olur. hava sahaları savaş nedeniyle, kapalı olduğu sürece ülkem yağmura duydu. ANCAK KURAKLIK NEDENİYLE ŞİŞİRİLEN FATURALAR... NEDEN BARAJLAR DOLULUK ORANI YÜKSEK İKEN SU FATURALARI ZA YIF LA MI YOOOOOOR.... 5 0 Yanıtla
  • İsmail Eker İsmail Eker:
    Bu kiş yagis guzel gecti bazi ucaklarin kimyasal duman cikariyorr galiba savastan dolayi bu ucaklar görunmedi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
18:12
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
Adnan Polat: Başkan Adayı Değilim
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
