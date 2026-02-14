NEVŞEHİR'in Uçhisar beldesinde şubat ayında badem ağacı çiçek açtı.
Kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar şubat ayında 'yalancı bahar'a aldanarak, çiçek açtı. Merkeze bağlı Uçhisar beldesinde İzzet Tükel, cep telefonuyla ağacın çiçek açtığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde İzzet Tükel'in, 'Arkadaşlar bugün 11 Şubat 2026, 'badem ağacı çiçek açtı' desem inanmazsınız. Alın size badem ağacı çiçek açtı' dediği ve badem ağacını çektiği anlar yer aldı.
Haber-Kamera: NEVŞEHİR,
Son Dakika › Güncel › Uçhisar'da Badem Ağaçları Şubat'ta Çiçek Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?