UCLA Araştırmacıları, Çoklu Kanser ve Hastalık Tespiti İçin Yeni Kan Testi Geliştirdi
UCLA Araştırmacıları, Çoklu Kanser ve Hastalık Tespiti İçin Yeni Kan Testi Geliştirdi

08.04.2026 00:49
California Üniversitesi'nden araştırmacılar, kan dolaşımındaki DNA parçacıklarını analiz ederek birden fazla kanser türü ve karaciğer hastalıklarını tespit edebilen MethylScan adlı düşük maliyetli bir test geliştirdi. Test, erken teşhiste yüksek hassasiyet sağlıyor.

Los Angeles'taki California Üniversitesi (UCLA) Sağlık Bilimleri araştırmacıları, basit ve düşük maliyetli bir kan testi geliştirdi. Bu test, kan dolaşımındaki DNA parçacıklarını analiz ederek aynı anda birden fazla kanser türünü, çeşitli karaciğer hastalıklarını ve farklı anormallikleri tespit edebiliyor. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan test, hastalıkların erken teşhisi ve genel sağlık takibi için etkili bir yöntem sunabilir.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Jasmine Zhou, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kanserin birinci evrede tespit edilmesinin sonuçları iyileştirdiğini belirtiyor. MethylScan adı verilen yöntem, binden fazla kişinin dahil olduğu bir grupta test edildi. Yöntem, dolaşımdaki serbest DNA'yı (cfDNA) analiz ederek çalışıyor; bu DNA parçacıkları, hücreler öldüğünde kana salınan ve vücudun genel durumunu yansıtan moleküler sinyaller taşıyor.

UCLA ekibi, mutasyon aramak yerine DNA metilasyonuna odaklandı. Metilasyon, DNA'ya bağlanan ve genlerin çalışmasını düzenleyen kimyasal işaretlerdir; bu desenler, hücreler kanserli veya hastalıklı hale geldiğinde değişebilir. Ancak, kandaki serbest DNA'nın büyük bölümü normal kan hücrelerinden geldiği için arka plan gürültüsü oluşuyor. Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için dizileme öncesinde arka plan DNA'sını ortadan kaldıran bir teknik geliştirdi, böylece maliyetler azaltılırken hassasiyet korundu.

MethylScan'in doğruluğunu test etmek için 1.061 kişinin kan örnekleri analiz edildi. Test, %98 özgüllük oranıyla tüm evrelerdeki kanserlerin yaklaşık %63'ünü ve erken evre kanserlerin %55'ini tespit etti. Ayrıca, karaciğer kanseri takibinde de başarılı sonuçlar verdi ve karaciğer hastalıklarını ayırt edebildi. Metilasyon desenleri, sinyalin kaynak dokusunu belirlemeye yardımcı oluyor, bu da pozitif test sonrası doğru organa yönelik tanı testleri için önemli.

Araştırmacılar, bu testin invaziv karaciğer biyopsilerine olan ihtiyacı azaltabileceğini ve daha geniş çalışmalarla etkinliğinin doğrulanması gerektiğini belirtiyor. Zhou, bu çalışmanın erken ve kapsamlı hastalık tespiti sağlayabilecek tek ve uygun maliyetli bir kan testine doğru önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

California Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

