Üçlü Su Kaynakları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üçlü Su Kaynakları Toplantısı

06.05.2026 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya, Tunus ve Cezayir, Kuzey Sahra Havzası'nın yönetimi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Libya, Tunus ve Cezayir, üç ülkeyi besleyen ortak yer altı suyu havzası Kuzey Sahra Havzası'nın kullanımına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen toplantıya, Libya Su Kaynakları Bakanı Hüsnü Uveydan, Tunus Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı İzeddin eş-Şeyh ve Cezayir Su Kaynakları Bakanı Lunas Buzakza'yı temsilen Cezayir'in Trablus Büyükelçisi Abdulkerim Kaybi katıldı.

Toplantıda konuşan Libyalı Bakan Uveydan, toplantının Libya, Tunus ve Cezayir arasında 2024'te kurulan Kuzey Sahra Havzası İstişare Mekanizmasının çalışmalarının güçlendirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Uveydan, "Su kaynaklarımızın karşı karşıya olduğu zorluklar, iklim değişikliği ve artan su talebi çabalarımızı ikiye katlamamızı ve aramızdaki koordinasyonu ve bütünleşmeyi güçlendirmemizi gerektirmektedir." diyerek 3 ülke arasındaki mekanizmanın su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik somut eylemlere geçilmesini sağlayacak pratik bir araç olduğunu belirtti.

Tunus Su Kaynakları Bakanı Şeyh de Kuzey Sahra Havzası'nın yer altı suyu rezervinin, Tunus, Cezayir ve Libya için stratejik önemi olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirdi.

Şeyh, gelecek nesillerin haklarının korunması için su kaynaklarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimi üzerinde çalışılması ve suyun kirlilikten korumasının önemini vurguladı.

Matematiksel modeller aracılığıyla her ülke su çekim miktarını belirliyor

Libya Su Kaynakları Bakanlığı Su Çalışmaları Dairesi Müdürü Sami ed-Dellu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya, Tunus ve Cezayir arasındaki mekanizmanın ortak su kaynaklarının yönetilmesi ve kıt su kaynaklarının kirlilikten korunmasını sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Dellu, Kuzey Sahra Yeraltı Suyu Havzası'nın Libya'da 250 bin, Tunus'ta 80 bin, Cezayir'de de 700 bin kilometrekarelik kısmının bulunduğunu kaydetti.

Her ülkenin ortak havzadan matematiksel modellerin sonuçlarına göre belirlenen miktarda kendi topraklarındaki sudan payını aldığını kaydeden Dellu, "Matematiksel modeller aracılığıyla her ülke yer altı suyu rezervini etkilemeyecek şekilde güvenli su çekim miktarını belirliyor." ifadelerini kullandı.

Dellu, üçlü mekanizmanın bölgede kalkınma projeleri hazırlayarak yer altı suyu kaynağının korunması ve sürdürülebilirliğini temin etmek için gerekli ortak tedbirleri aldığını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Libya ve Tunus Su Kaynakları Bakanı ile Cezayir'in Trablus Büyükelçisi, İstişare Mekanizması'nın belirlenen iç tüzüğü ve üye ülkelerin mali katkı paylarının belirlendiği mutabakat metnini imzaladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçlü Su Kaynakları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:50:57. #7.13#
SON DAKİKA: Üçlü Su Kaynakları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.