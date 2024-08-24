UCM Başsavcısı İsrail yetkilileri için tutuklama taleplerinin karara bağlanmasını istedi

(ANKARA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri için mayıs ayında yaptıkları tutuklama taleplerinin acilen karara bağlanması çağrısında bulundu. Başsavcı, UCM'nin İsrailli yetkililer üzerinde ceza ve yargı yetkisi olduğunu savundu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, ön duruşma hakimlerine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas siyasi lideri Yahya Sinvar ve geçen ay öldürülen Hamas liderleri İsmail Haniye ile Muhammed Deif için hazırladığı tutuklama taleplerine "acilen" karar vermeleri çağrısı yaptı.

Başsavcı Kerim Han mayıs ayında Netanyahu, Gallant ve üç Hamas liderinin tutuklanması talebinde bulunmuştu. Han cuma günü tutuklama talebinin acilen sonuçlandırılması için UCM'ye 49 sayfalık bir dilekçe sundu.

Han, yeni başvurusuyla ilgili yaptığı açıklamada, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkında karar verme yetkisi olmadığına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak, "Oslo Anlaşmaları, Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme'nin yargı yetkisini kullanmasını engellemez. Oslo Anlaşması üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur" yorumunda bulundu.

Filistin'in İsrailli yetkililer üzerinde ceza ve yargı yetkisine sahip olmadığını belirten Oslo Anlaşmaları daha önce, UCM'nin de bu yetkiyi kullanmasının mümkün olmadığı şeklinde yorumlanmıştı.