UCM, Dominic Ongwen'e savaş mağdurlarına tazminat ödemesi hükmetti - Son Dakika
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UCM, Dominic Ongwen'e savaş mağdurlarına tazminat ödemesi hükmetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı örgüt Tanrı'nın Direniş Ordusu'nun liderlerinden Dominic Ongwen'e savaş mağdurlarına tazminat ödemesi hükmü verdi. Ongwen'in daha önce aldığı 25 yıl hapis cezasının yanı sıra 52 milyon 429 bin avro tazminat ödemesine karar verildi. Mahkeme, Ongwen'in suçlarından dolayı yaklaşık 50 bin kişinin mağdur olduğunu belirtti. UCM, tazminatın Mağdurlar İçin Güven Fonu'ndan karşılanmasını talep etti.

28.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:21
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uganda'nın kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" adlı ayrılıkçı örgütün liderlerinden Dominic Ongwen'in savaş mağdurlarına 52 milyon 429 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, bugün görülen duruşmada daha önce savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan Ongwen'in 52 milyon 429 bin avro tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Mahkeme, Ongwen'in işlediği suçlardan ötürü yaklaşık 50 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı mağdur olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

UCM ayrıca, mahkumun tazminatı ödeyecek mali güce sahip olmadığına işaret ederek, söz konusu tazminatın mahkemeye ait Mağdurlar İçin Güven Fonu'ndan (TVF) karşılanmasını talep etti.

Ongwen, 2021'de hakkındaki 61 ayrı savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu bulunmuştu. UCM, Ongwen'in işlediği suçlardan pişmanlık duyması nedeniyle ömür boyu hapis cezası yerine 25 yıla hükmetmişti.

Tanrı'nın Direniş Ordusu

Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direniş Ordusu, 2002-2005'teki çatışmalarda, yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kamplara saldırmış ve yüzlerce kişiye karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemişti.

ABD'nin terörist örgütler listesinde yer alan LRA, Uganda ve Güney Sudan'ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlediği şiddet eylemleriyle tanınıyordu.

Kaynak: AA

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