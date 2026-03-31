Ücretsiz Öğle Yemeği Talebi Artıyor

31.03.2026 15:49
Eğitim-İş, öğrenciler için okullarda ücretsiz yemek talep etti, yoksulluk büyüyor.

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası'ndan (Eğitim-İş) yapılan açıklamada, "Artan fiyatlar ile birlikte ailelerinaylık yalnızca bir çocuğun okulda bir öğün beslenme ihtiyacını karşılamak için sabit gelirlerinden ayırmak zorunda olduğu pay artmaktadır. Bu pay karşılanamadığında çocuklar okula boş beslenme çantası ile gitmekte ve bu durumda olan çocuk sayısı yoksulluğun derinleşmesiyle her geçen gün artmaktadır. Sorunun çözümü için okullarda bir öğün ücretsiz yemek imkanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş), sosyal medya hesabından artan beslenme maliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girerek öğrencilere bir öğün yemek vermesi yönündeki taleplerini yenildi. Eğitim-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beslenme çantası maliyeti Mart ayında 2 bin liranın üstüne çıktı"

"Mart ayında beslenme çantası maliyeti bir önceki aya göre yüzde 6,15 arttı. Buna göre aylık beslenme çantası maliyetinin asgari ücret içindeki payı yüzde 7,27'ye, en düşük emekli maaşı içindeki payı yüzde 10,20'ye, en düşük öğretmen maaşı içindeki payı ise yüzde 3,24'e yükseldi. Ocak ayında bin 828,96 lira, Şubat ayında bin 922,57 lira olan beslenme çantası maliyeti Mart ayında da yükselişini sürdürdü ve 2 bin liranın üstüne çıktı."

"Okullarda bir öğün ücretsiz yemek haktır"

Artan fiyatlar ile birlikte ailelerin aylık yalnızca bir çocuğun okulda bir öğün beslenme ihtiyacını karşılamak için sabit gelirlerinden ayırmak zorunda olduğu pay artmaktadır. Bu pay karşılanamadığında çocuklar okula boş beslenme çantası ile gitmekte ve bu durumda olan çocuk sayısı yoksulluğun derinleşmesiyle her geçen gün artmaktadır. Sorunun çözümü için okullarda bir öğün ücretsiz yemek imkanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımızı yineliyoruz: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek haktır. Açlık ve yoksulluk içeren bozuk düzene karşı çocuklarımızın görmezden gelinmesine, kamusal ve parasız eğitim hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
