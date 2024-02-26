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Ücretsiz olunca izdiham yaşandı: Karın yağmadığı şehirde buz pistine akın ettiler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de çok sayıda vatandaş, belediye tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan buz pisti tesisine akın etti. Çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buz pistinde keyifli anlar yaşandı.

Kırıkkale'de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Şubat ayının son haftasında termometrelerin 18 dereceye kadar çıktığı şehirde, güneşli ve sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Kış mevsiminde karın keyfini çıkaramayan vatandaşlar, soluğu buz pisti tesisinde alıyor. Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki buz pisti tesisi, ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buz pisti tesisinde adeta izdiham yaşandı. Depremden etkilenen illerden gelen afetzede aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. İlk kez buz pateni giyen çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı anne ve babalar da çocuklarını cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Kızı ve yeğeniyle birlikte geldiğini ifade eden depremzede Cuma Genç, "Kahramanmaraşlıyım, depremzedeyim. Burayı duyduk, yeğenimiz ile kızımızı getirdik. Çok mutluyuz. Sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Burayı da bize tavsiye ettiler. Biz de geldik, güzel bir ortam var. Burası hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

"Buz pistinde kayacağım için çok heyecanlıyım"

Babasıyla birlikte ilk defa buz pistine geldiğini belirten Havsa Genç, "Ben şu an çok mutluyum. İlk defa geliyorum. Buz pistinde kayacağım için çok heyecanlıyım. İyi ki de burası ücretsiz" dedi.

Keyifli vakit geçirdiğini anlatan Ömer Faruk, buz pisti tesisini ücretsiz olarak açan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Kar yağmadığı için bu pisti tesisine geldiğini kaydeden Erva Tosun, Kırıkkale Belediyesi'ne de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tavsiyesini dile getiren Zehra Naz Öztürk, herkesin buz pisti tesisine gelebileceğini söyledi.

Gülsüm Kapucu ise buz pistinde kaymanın güzel olduğunu aktardı.